ترامب يتحايل على الحظر.. منصة جديدة للتواصل مع مؤيديه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحايل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حظر شركتي "فيسبوك" و"تويتر" له عن طريق موقع إلكتروني جديد.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الموقع، donaldjtrump.com/desk، انطلق بمقطع فيديو يعلن أنه "منارة للحرية"، و"مساحة للحديث بحرية وأمان" بعد 4 أشهر على تعليق حسابه بفيسبوك وتويتر.

وحرم ترامب من حساباته على الشبكات الاجتماعية فيسبوك وأنستقرام وتويتر بعد أحداث شغب الكابيتول التي وقعت في السادس من يناير/كانون الثاني.



ويحمل الموقع الجديد اسم "من مكتب دونالد ترامب"، ويستعرض عددًا من تصريحاته الأخيرة، وصورة صغيرة للرئيس الـ45 للولايات المتحدة وهو يكتب شيئا على مكتبه.

ويتمتع الموقع الجديد لترامب بقائمة تسجيل للأشخاص يدخلون معها أرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني من أجل تلقي الإشعارات عندما يكتب ترامب رسالة جديدة.

وبالوقت الحالي، لا يسمح الموقع للمستخدمين بكتابة تعليقات أو التفاعل مع المحتوى، لكنه يسمح بمشاركته عبر المنصات الأخرى. كما لا يبدو أنه يستخدم إعلانات، بالرغم من أنه عليه رابط من أجل التبرع للجنة "أنقذوا أمريكا".

ولم يتضح بعد ما إن كان موقع ترامب سيكون حلًا بديلًا دائمًا أو مؤقتًا للوصول إلى مؤيديه.