رسائل كينيدي لـ"محبوبته" السويدية في مزاد للبيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة أمريكية عن قطعة من التاريخ معروضة للبيع في المزاد تخص الرئيس الأسبق جون كينيدي.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن 3 رسائل كتبها الرئيس جون كينيدي إلى محبوبته السويدية، الأرستقراطية جونيلا فون بوست، معروضة حاليًا للبيع بإحدى دور المزادات في بوسطن.

وكتب كينيدي بإحدى الرسائل: "أمضيت وقتًا رائعًا معك الصيف الماضي. إنها ذكرى جميلة من حياتي، أنت رائعة وأفتقدك".





وأشارت "نيويورك بوست" إلى أن "جميع الرسائل مكتوبة على أوراق رسمية خاصة بمجلس الشيوخ الأمريكي، وتحمل ختم البريد عن شهر فبراير/شباط لعام 1956 وموجهة لعنوان فون".

وكتب جون كينيدي الرسائل الخاصة إلى فون بوست بعدما التقاها بمنطقة الريفيرا الفرنسية صيف عام 1953، عندما كان سيناتورا عن ولاية ماساتشوستس وكان مخطوبا آنذاك إلى جاكلين بوفيير.

وبالرغم من الخطر الذي شكلته علاقتهما على سمعتهما، كتبت فون في مذكراتها الصادرة عام 1997 أنهما واصلا علاقتهما لسنوات.





وكتب كينيدي بإحدى الرسائل: "أنا متلهف لرؤيتك". ورأى الاثنان بعضهما البعض عن طريق الصدفة عام 1958 خلال حفل.

وكان الاثنان قد توقفا عن كتابة الرسائل لبعضهما البعض عام 1956 عندما طلب كينيدي رؤيتها، لكنهما كانت قد قطعت التواصل بالفعل بعد خطبتها.

وتعرض كينيدي للاغتيال عام 1963، وتوفت فون بوست عام 2011.

وقال متحدث باسم دار المزادات إنه تم العثور على هذه الرسائل بين مجموعة من ممتلكاتها بعد وفاتها عام 2011. هذا وينتهي المزاد في 12 مايو/أيار.