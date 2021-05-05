السيطرة على الكونجرس.. خطة تجمع "السيئ" بـ"الجبان الباكي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مساء الثلاثاء، نشر السيناتو عن ولاية تكساس تيد كروز صورة له أثناء العشاء مع الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع مارالاجو.

وكتب كروز خلال تغريدة عبر منصة "تويتر": "استمتعت بعشاء رائع الليلة مع الرئيس ترامب في مارالاجو. إنه في حالة معنوية عظيمة! أمضينا الأمسية نتحدث عن العمل معًا من أجل إعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ عام 2022".

وطبقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، قد يفاجئ هذا العشاء على ضوء الشموع كثيرا من المتابعين للعلاقة بين الاثنين على مدار سنوات؛ فلم يخجل أي منهما من التعبير عن اشمئزازه من الآخر، أو طموحاتهما للسلطة السياسية.

وسخر الموقع الأمريكي من اجتماع ترامب وكروز، متسائلًا عن الحديث الذي ربما دار خلال العشاء "يا ترى تحدثا عن الوقت الذي اتهم فيه ترامب والد كروز بالتخطيط لاغتيال جون كينيدي أم المرة التي أهان فيها مظهر هيدي كروز؟"

وواصل "بيزنس إنسايدر" سخريته وتعجبه من الأمر، قائلًا: "ربما ناقشا المرة التي مازح فيها كروز جيمي كاميل عندما قال: إذا كنا موجودين داخل سيارتي وأستعد للرجوع للخلف ورأيت دونالد في الكاميرا الخلفية، لست واثقًا أية دواسة سأضغط عليها".



وأشار الموقع الأمريكي إلى قاموس الإهانات التي تبادلها كل من ترامب وكروز على مدار السنين.

ووصف ترامب كروز بـ"شخص غير متزن بالمرة" و"أسوأ من هيلاري"، بينما وصف كروز ترامب بـ"المريض بالكذب"، و"الجبان الباكي".

لكن بالرغم من ذلك، يدرك كل منهما رأس المال السياسي الذي يملكه الآخر، حتى كشخصيات خلافية داخل الحزب الجمهوري.

ولجأ ترامب إلى كروز خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، على أمل علاج الشروخ داخل الحزب. لكن لم يفلح الأمر وخسر الجمهوريون الكونجرس، لكن على الأقل تمكن كروز من الحصول على لقب جديد، فبدلًا من "تيد الكاذب" أصبح "تيد الجميل".