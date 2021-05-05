بـ"الغبي والأغبى منه".. نجل ترامب يهاجم بيلوسي وهاريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم خروج أبيه من السلطة فإن "جونيور" نجل الرئيس السابق دونالد ترامب لا يكف عن إثارة الجدل وانتقاد الديمقراطيين.

وعلى خطى والده في استخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في توجيه النقد للمعارضين أو كيل الاتهامات لهم، والذي ثبت فيسبوك قرار إغلاق حسابه، يسير نجل ترامب.

وهذه المرة طالت السخرية الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن.

واستعان نجل ترامب بصورة تجمع بين بيلوسي وهاريس، ووضع أسفلها صورة من فيلم "الغبي والأغبى منه"، وعلق عبر حسابه على أنستقرام قائلا: "أخبروني أليست الصورة نفسها"، فيما يعني أنه ينعتهم بـ"الغباء".

وفيلم "الغبي والأغبى منه" يحكي قصة صديقين أحمقين للغاية يتجولان في رحلة جنونية عبر طرق البلاد لإعادة حقيبة مليئة بالأموال إلى مالكها.

ولعب "جيم كاري" و"جيف دانييلز" بطولة هذا الفيلم ويعد أول عمل إخراجي للأخوين "فاريلي"، حصد المركز السادس عام 1994 من حيث الإيرادات، كما شاركتهما في البطولة لورين هولي.





ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة عام 2016، جعل ترامب من تغريداته على "تويتر" ومنشوراته على "فيسبوك" المركز المحوري لإيصال رسائله وتواصله مع العالم.

وفي أعقاب خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، ارتفع منسوب التوتر بين ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديه. وخلال عملية الانتخابات، وضعت "تويتر" و"فيسبوك" علامة "مضلل" على بعض منشورات ترامب بسبب ادعاءاته المبكرة بالفوز في الانتخابات.

لكن بعد أعمال الشغب في واشنطن واقتحام مبنى الكونجرس، اتخذت المنصتان خطوة غير مسبوقة تمثلت بحظر حسابات ترامب.