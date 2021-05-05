رئيس سبائك مصر يكشف لـ"الخليج 365" مخاطر بيع الذهب "على الهوا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا تفشت في الظلام ظاهرة "بيع الذهب على الهوا"، ما هي تلك الظاهرة وفي أي بلد تنشط؟

في التقرير التالي الخليج 365 وجهت السؤال إلى الدكتور وائل قابيل، رئيس شركة سبائك مصر لتجارة الذهب للتعرف على ظاهرة "بيع الذهب على الهوا".



ما هي عملية بيع الذهب على الهوا؟

ببساطة ومع ارتفاع أسعار الذهب العالمية لأسباب متعددة تفشت ظاهرة بيع الذهب على الهوا والتي تعني أن تجار الذهب في مصر يحصلون على أموالا تحت حساب كل كيلو دهب وتحديدا 40 ألف جنيه، على أن يتم البيع والتداول وفي حال المكسب " أي ارتفاع الأسعار تؤل الـ40 ألف جنيه وهامش الربح للتاجر، أما "الزبون" المتعامل له هامش الربح فقط على رأس ماله.

وهل شعبة الذهب الرسمية على علم بما يحدث؟

بالطبع لا.. فتجار بيع الذهب "على الهوا" ليسوا من أهل المهنة، ويضرون السوق ويفسدونه، إذ ليس فيها بيع أو شراء حقيقي والأشخاص يعقدون الصفقات دون أن يكون يمتلكون رصيداً فعلياً من المال أو الذهب.

وهل تقتصر مخاطر هذه الظاهرة على الأفراد فقط؟

لا بكل تأكيد.. مضاربات الهوا تضر بالاقتصاد المصري، إذ أنها تقتضي على رؤوس الأموال داخل سوق الذهب، بدلا من توجه التجار للاستثمار في الصناعة والتجارة، وهذه المضاربات أدت لخروج كثير من التجار خلال السنوات الماضية نتيجة الخسائر التي لحقت بهم واضطر بعضهم لبيع ممتلكاتهم لتسديد مديونيتهم من المضاربات.

أشعر أننا أمام مقامرة وليس تجارة.. هل تصوري صحيح؟

الوصف دقيق وصحيح.. وانتشرت في السنوات الأخيرة مقامرات داخل سوق الذهب تعرف بـ "مضاربات الهوا" أو "البيع على الهوا،" وهي مضاربة يلعب فيها مجموعة من العملاء في آن واحد، على رصيد وهمي من الذهب، مع دفع تأمين لكل كيلو للتجار الذين يديرونها.

من الضحايا؟

الضحايا كثر.. فمضاربات الهوا أفلست كثير من التجار والعملاء بعد تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة المقامرة، كما أنها تضر برأس مال السوق بدلًا من توجيه لتطوير المهنة وفتح أسواق جديدة.

هل تتم العملية داخل كيانات أو شركات؟

إنشاء كيانات لمزاولة البيع على الهوا يعد غير شرعي وجريمة يعاقب عليها القانون، كما يفتح غياب الضمانات والإجراءات القانونية التلاعب وضياع حقوق العملاء كما يؤدي لإحداث حالة من الفوضى باستخدام أساليب إجرامية في تحصيل الأموال من العملاء الممتنعين عن التسديد.

وكيف ترى الحل لوقف هذه الظاهرة؟

صناعة الذهب مهنة تتوارثها الأجيال لها أصولها، تصنع وتتطور، وتنافس في الإنتاج، وتخلق فرص عمل، وصناعة الذهب لم تكن يوما قمار ولا مضاربات، لذلك على الجهات الرسمية المعنية بتجارة الذهب في مصر التحرك سريعا لإنقاذ السوق من هذه المقامرة المدمرة للاقتصاد المصري.