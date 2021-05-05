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الرئيس العراقي: بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - رويترز

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إن العراق استضاف أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث «بيروت إنستيتيوت» وبثت مباشرة على الإنترنت.

ورداً على سؤال بشأن عدد جولات المحادثات بين السعودية وإيران التي استضافها العراق، قال صالح: «أكثر من مرة».

واجتمع مسؤولون إيرانيون وسعوديون في بغداد في التاسع من أبريل / نيسان، بينما تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة في فيينا بشأن عودة محتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ولم يعلن من قبل سوى عن جولة المحادثات التي أجريت في التاسع من مايو / أيار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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