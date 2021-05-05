شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - رويترز

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إن العراق استضاف أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث «بيروت إنستيتيوت» وبثت مباشرة على الإنترنت.

ورداً على سؤال بشأن عدد جولات المحادثات بين السعودية وإيران التي استضافها العراق، قال صالح: «أكثر من مرة».

واجتمع مسؤولون إيرانيون وسعوديون في بغداد في التاسع من أبريل / نيسان، بينما تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة في فيينا بشأن عودة محتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ولم يعلن من قبل سوى عن جولة المحادثات التي أجريت في التاسع من مايو / أيار.