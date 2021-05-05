شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث دول أوروبية تتفق على تطوير طائرة حربية مشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

قال مصدر دفاعي ألماني، إن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا توصلت إلى اتفاق عام بشأن الخطوات المقبلة في عملية تطوير طائرة مقاتلة مشتركة، على أن تتم صياغة التفاصيل بحلول منتصف مايو/أيار.

وصرح المصدر الأربعاء بأن المشاركين في البرنامج سيضعون قائمة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالطائرة المستقبلية بحلول منتصف مايو/أيار، لتحديد ما الذي سيكون متاحاً منها لاستخدام الجميع، وما سيظل مقصوراً على شركات بعينها.

وتشارك داسو الفرنسية للطيران وإيرباص وإندرا في البرنامج للبدء في إحلال طائرات رافال الفرنسية ويوروفايتر الألمانية والإسبانية بدءاً من 2040، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خطوة التطوير المقبلة 2.5 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) في المجمل.