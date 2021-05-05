شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 جنود باكستانيين في كمين نصبه مسلحون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كويتا (باكستان) - رويترز

قال الجيش الباكستاني إن أربعة جنود قتلوا وأصيب ستة آخرون بجروح على الحدود بين باكستان وأفغانستان الأربعاء، "في كمين نصبه مسلحون من أفغانستان".

وأضاف الجيش في بيان، أن "الجنود كانوا يعملون في بناء سياج على الحدود بمنطقة زوب بإقليم بلوخستان الباكستاني"، وتقع زوب قبالة إقليم بكتيكا في شرق أفغانستان.

وكشفت باكستان في وقت سابق أنها تبني سياجاً على امتداد 2500 كيلومتر من الحدود مع أفغانستان لتأمين المنطقة، وذلك على الرغم من احتجاج أفغانستان التي ترى أن السور "سيفرّق أُسراً عن ذويها في منطقة يسكنها البشتون على امتداد خط التقسيم الاستعماري الذي رسمته بريطانيا في عام 1893".