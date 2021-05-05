شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تغلق مراكز التسوق وتحظر أي تجمعات أو احتفالات لمواجهة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن إغلاق المتاجر ومراكز التسوق والمقاهي ابتداء من الخميس حتى 21 مايو/ أيار المقبل، وحظر أي تجمعات أو احتفالات خلال الأسبوعين المقبلين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي إنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة اعتباراً من الخميس؛ لمواجهة فيروس كورونا، معلناً حظر أي تجمعات أو احتفالات خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أن الحكومة لم تتأخر في مواجهة الجائحة، ونجاحها في إدارة الأزمة. ولفت مدبولي إلى أن مصر ستتسلم 5 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال مايو/ أيار المقبل.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن توريد 1.7 مليون جرعة من «كوفاكس» الأسبوع المقبل، و1.7 مليون جرعة نهاية الشهر الجاري.