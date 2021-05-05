شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران»: 4 وجهات غير ملزمة بالحجر الصحي عند الوصول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

كشفت شركة «الاتحاد للطيران» في تحديث لها، وجهاتها التي لا تحتاج للالتزام بالحجر الصحي في كلا الاتجاهين، وهي المغرب، وروسيا، سويسرا (زيورخ وجنيف).

وتنظم الشركة 3 رحلات في الأسبوع إلى الدار البيضاء أيام الإثنين والجمعة والسبت، و4 أسبوعياً إلى روسيا. والمسافرون ليسوا بحاجة إلى وضع أنفسهم في الحجر الصحي عند السفر إلى سويسرا، من الإمارات، ماداموا مستوفين جميع متطلبات الدخول، حيث تنظم 3 رحلات أسبوعياً إلى زيورخ و 3 إلى جينيف.

أما الوجهات التي لا تلتزم بالحجر عند الوصول فهي: البحرين، مصر، الأردن، المالديف، اليونان، سيشل، سيرلانكا، كينيا، تركيا، الولايات المتحدة، لبنان، حيث قد تحتاج بعض هذه الوجهات إلى إجراء فحص «بي سي آر» والانتظار إلى حين ظهور النتيجة السلبية.

وذكرت الشركة، أنه جرى تخفيف إجراءات الحجر الصحي، حيث أصبح بإمكان المطعّمين المواطنين والمقيمين ويحملون تأشيرات سفر سارية المفعول، ممن أكملوا 28 يوماً أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق «الحصن»، القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، من دون الحاجة إلى الحجر الصحي. أما المطعّمون القادمون من الدول الأخرى، فعليهم إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول والحجر الصحي لمدة 5 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الرابع من الوصول.

أما غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وحملة تأشيرات سفر سارية المفعول، القادمين من الدول الخضراء، فعليهم إجراء مسحة الأنف عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، ومن ثم إجراء فحصين إضافيين في اليومين السادس والثاني عشر.

كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، ومن ثم إجراء فحص في اليوم الثامن.

وعن اجراءات المسافرين من دبي، فإنه يمكن السفر مع «الاتحاد للطيران» من دبي والانتقال مجاناً من وإلى مطار أبوظبي، وحجوزات مرنة، وخصومات على فحص «بي سي آر»، وتأمين صحي عالمي ضد «كوفيد-19»، دون حاجة للحجر الصحي عند العودة إلى دبي.

وأطلقت الشركة مجموعة من العروض على العطلات، حيث يمكن توفير ما يصل إلى 40% على باقة العطلات في المالديف مع الاتحاد للعطلات

وتطرقت إلى الوجهات التي تلزم بالحجر الصحي ومدرجة على القائمة الخضراء لإمارة أبوظبي، وهي: أستراليا، نيوزيلاندا، موريشيوس، هونج كونج، الصين، اليابان، البرتغال، السعودية، اليابان، تايوان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إسرائيل، طاجكستان، أوزبكستان، بروناي، بوتان، كوبا، غرينلاند، آيسلندا.