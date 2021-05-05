شكرا لقرائتكم خبر عن بلدة يابانية تنفق أموال الإغاثة من "كورونا" على تمثال حيوان بحري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

أثارت بلدة ساحلية غرب اليابان جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أنفقت جزءاً من أموال الإغاثة التي تسلمتها من الحكومة بهدف التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا، على بناء تمثال عملاق لحبار، على أمل تعزيز وضعها على خارطة السياحة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بلدة "نوتو" الواقعة في إقليم "إيشيكاوا" الغربي تلقت 800 مليون ين (7.31 مليون دولار) في شكل منح من الحكومة المركزية في إطار برنامج مساعدات يهدف إلى تعزيز الاقتصادات المحلية في خضم الجائحة.

وذكرت وسائل الإعلام أن "نوتو" استخدمت من هذا المبلغ 25 مليون ين لدفع جزء من تكلفة بناء التمثال الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار وعرضه تسعة أمتار، مشيرة إلى أن إجمالي تكاليف إنشاء التمثال بلغت حوالي 30 مليون ين.

وتكافح اليابان حالياً موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، ووافق مجلس الوزراء على حزمة تحفيزية بقيمة 708 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن الجائحة.

ويعد الحبار مكوناً رئيسياً للعديد من الأطباق المحلية في "نوتو"، ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول محلي قوله إن بناء التمثال جزء من "استراتيجية طويلة الأجل" للتعريف بصناعة الصيد في البلدة وتعزيز قطاع السياحة.