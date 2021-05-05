شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء يُصيب الأطفال بأمراض القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بنسبة كبيرة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، بسبب زيادة مستويات تلوث الهواء.

وأجرت الجمعية دراستها على نتائج 14 دراسة مختلفة، نظرت في آثار جزيئات التلوث على أكثر من 350 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، ووجدت أن التعرض القصير والطويل الأمد لملوثات الهواء الشائعة، بما في ذلك ثاني أكسيد النيتروجين، كان كافياً لرفع مستويات ضغط الدم لدى الأطفال بشكل كبير.

وقال البروفيسور ياو لو، المؤلف الرئيسي للدراسة من الجمعية الأمريكية: «يجب بذل الجهود لتقليل مستويات أنواع التلوث المختلفة، ويجب أن يخضع الأطفال لاختبار ضغط الدم بانتظام».

وأضاف أن التعرض قصير المدى لأقل من 30 يوماً، لجزيئات أكبر وخشنة كان كافياً لرفع ضغط الدم الانقباضي بشكل كبير، ونفس النتيجة لأولئك الأطفال الذين تعرضوا لجزيئات دقيقة على المدى الطويل، وثاني أكسيد النيتروجين من التلوث المروري.

كما أدى التعرض الطويل الأمد لكلا النوعين من الجسيمات، إلى زيادة الضغط الانبساطي.