شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن طحنون: مكانة مرموقة بين جيوش المنطقة والعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن قواتنا الباسلة استطاعت خلال مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء أن تنال مكانة مرموقة بين جيوش المنطقة والعالم بأسره، من حيث الجاهزية البشرية أوالفنية والتقنية، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة. مؤكداً أن القوات المسلحة كانت على الدوام درع الوطن وسياجه، والمدافع عن مبادئه وقيمه النبيلة.

وأشار إلى دورها البطولي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، فسطر أفرادها أروع قصص البطولة والشجاعة وأسمى معاني التضحية في ميادين الشرف.

ورفع الشيخ خليفة بن طحنون، بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة، أسمى آيات التهاني. داعياً الله عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات بالخير والسداد، لتظل منارة للتقدم والحضارة.

كما تقدم بالتهنئة إلى ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الباسلة، داعياً الله عز وجل أن يتقبل شهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم دفاعاً عن حياضه. (وام)