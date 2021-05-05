شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش الأحد أحقية محافظة بورسعيد فى تحصيل مقابل تحسين من إحدى الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا، يوم الأحد المقبل، الموافق 9 من شهر مايو الجارى، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لاستمرار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن طلب محافظة بورسعيد الرأى القانونى من وزارة التنمية المحلية عن مدى أحقية المحافظة فى تحصيل مقابل التحسين الذى قدرته اللجنة المكلفة من قبل المحافظة بمبلغ 463 مليون جنيه من إحدى الشركات السياحية، وإصدار حى غرب قرارا بإيقاف تراخيص أعمال البناء لحين السداد، ومناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم تحصيل هذا المبلغ، ورد إدارة الفتوى بالوزارة بعدم أحقية المحافظة فى تحصيل مقابل التحسين.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية، وممثل عن محافظة بورسعيد، وعن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وستستمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وزارة التنمية المحلية إلى مد أحقية محافظة بورسعيد في تحصيل مقابل التحسين، وعليه ستصدر توصيتها بخصوص طلب الإحاطة.