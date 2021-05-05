شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستعرض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية أمام النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى قد صدر قرارًا بإنشائها برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.

الجدير بالذكر أن الرؤية الاستراتيجية ومرتكزاتها الرئيسية، ومختلف مراحل إعدادها وآلية تنفيذها، وكذلك المحاور التى تعالجها الاستراتيجية، والأهداف التي تتوخاها وفي مقدمتها تعزيز حقوق المواطن المصري وإرساء مبدأ المساواة، من خلال تأطير الجهود الوطنية بين مختلف الوزارات والجهات، فضلا عن التعاون المستدام بين جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني.

وأشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن دور المجلس التشريعي التأكد من توافق أطر ورؤى وتطبيقات المؤسسات التنفيذية بما يتوافق مع تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى انضمت مصر لها.