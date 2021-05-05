شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى اجتماع وزيرة الهجرة بـ40 شابا من الدارسين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك شريف الرفاعى عضو لجنة البيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمود مدحت عضو لجنة الشؤون الخارجية بالتنسيقية، فى اجتماع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، و40 شاباً مصرياً من الدارسين بالخارج، عبر تطبيق ZOOM.

وشهد الاجتماع تفاعل بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدارسين بالخارج، الذين أبدوا اهتمامهم بالاطلاع على تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبدين إعجابهم بتمثيل الشباب من كل المحافظات داخل التنسيقية.

وأثنت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة، على تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومشاركتها الوزارة في العديد من الفعاليات والمحطات المهمة، خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، تحدث شريف الرفاعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تواجد ممثلي التنسيقية داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبرزاً اهتمامه بمجال السياسات البيئية، وكيف وجد في التنسيقية تجربة سياسية فريدة في الاهتمام بهذا الملف.

وعرض تجربته كشاب من محافظة غير مركزية واستطاعت الدولة أن تصقل مهاراته من خلال الأنشطة المختلفة. وتحدث محمود مدحت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مشاركته بعدد من نماذج المحاكاة داخل جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وكيف أن ذلك أضاف إلى شخصيته وأثرى معرفته.

كما تحدث عن دراسته للعلوم السياسية وأنها جاءت كخطوة مهمة في حياته حيث استطاع التعرف على الواقع الأكاديمي، مشيراً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أصبح لها تواجد من خلال عدد كبير من النواب الشباب بمجلسي النواب والشيوخ.