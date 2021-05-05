شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للطفولة والأمومة: نعمل على تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يعمل علي شقين يتمثلان في تحسين الخدمات القائمة بالفعل ومنها خط نجدة الطفل والتوسع في خدمات جديدة، بالإضافة إلي مشروع "تنمية الأسرة" المنتظر اعتماده قريبا من قبل القيادة السياسية، بحيث يعمل المركز خلاله علي شق تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/ 2022.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

وأضافت السنباطي، أن أحد الخطي الجارية إجراء إصلاحات بخط نجدة الطفل والجميع يعلم أهميته فضلا عن تحقيق حالة من الاستقرار للعاملين عليه، مع تطوير الموقع الإلكتروني واستخدام السوشيال ميديا.

وتابعت سحر السنباطي، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق تطبيق عقب عيد الفطر باسم "نبتة مصر"، كقناة من قنوات التواصل والإبلاغ بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وكل ذلك من أجل التوسع في قنوات التواصل مع الجماهير.

وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلي أن وحدة الدعم النفسي أيضا شهدت تطوير وسيتم افتتاحها عقب عيد الفطر، لاسيما وأنها كانت غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن تطوير خدمة المشورة الاسرية لاسيما فيما يتعلق بمرحلة المراهقة، فأصبح هناك 6 حجرات وسيكون لها إدارة وخط مخصص.