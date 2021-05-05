شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تدعو لاجتماع مع الملحقين التجاريين بسفارات الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم توجيه من قبل اللجنة لعقد اجتماع مع الملحقين التجاريين بسفارات الاتحاد الأوروبي والدول العربية للوقوف علي المعوقات التى تواجههم للاستثمار فى مصر، حرصا علي دفع عجلة الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع موازنة المجلس الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي الجديد 2021/2022.

وكان رئيس اللجنة قد تساءل عن ما قدمته هيئة الاستثمار لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وما قامت به بعد 4 سنوات من مؤتمرهم الذى حضره رئيس الجمهورية لعرض الخريطة الاستثمارية.

وجاء رد الباحث بالهيئة محمود عبد الرحيم، أنهم يعملوا على التنسيق بين كل الوزارات لتقديم كل ما يلزم للمستثمرين حسب احتياج كل وزارة وقطاع.

يأتي ذلك بعد استعراض موازنة الهيئة العامة للاستثمار، والتي تقدر إجماليها خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بنحو 7.4 مليار جنيه، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال العام المللي الجاري 2020/2021.