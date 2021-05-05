شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على موازنة المجلس القومى للسكان لعام 21/22 بـ 57.9 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب على موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2021/2022 والبالغ جملتها 59 مليون و946 ألف جنيه مقابل 57 مليون و967 ألف جنيه العام المالى الجارى 2021/2020.

وأكدت لجنة التضامن على لسان رئيسها الدكتور عبد الهادى القصبى دعمها الكامل للمجلس القومى للسكان، لاسيما وارتباطه بقضية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع حيث تلتهم ثمار التنمية، وأنها تسعي لمنح المجلس الاستقلالية.

وفى الوقت الذى علقت ممثلة المجلس القومي بتأكيدها مطالبة المجلس زيادة مخصصات بند الأجور والتعويضات الذي يشهد انخفاض فى الموازنة الجديدة عن العام الجارى، أكدت ممثلة المالية ناهد البلشي أن الميزانية محسوبة ووافية وكافية وليس هناك أى نقص.

وكانت فاتن غازي، مقرر المجلس القومي للسكان، قد أكدت فى وقت سابق من الاجتماع، إن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين الخصائص السكانية وكيفية تحويلها لثروة بشرية تنعكس بدورها إيجابيا في معدلات النمو الاقتصادي وذلك جنبا إلي جانب من العمل علي باقي محاور القضية، مشيرة إلي أنه كان يتم اختصار القضية لسنوات طويلة في تنظيم الأسرة وهو أمر يشوبة العوار الشديد حيث أن هناك أبعاد مختلفة.