شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسكان" للنواب: تنسيق مع الوزارات لتحسين الخصائص السكانية وتحويلها لثروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فاتن غازى، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين الخصائص السكانية وتحويلها لثروة بشرية تنعكس بدورها إيجابيا في معدلات النمو الاقتصادى، وذلك جنبا إلي جانب العمل علي باقي محاور القضية، مشيرة إلي أنه كان يتم اختصار القضية لسنوات طويلة في تنظيم الأسرة وهو أمر يشوبه العوار الشديد حيث إن هناك أبعاد مختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022.

وأضافت غازى: "الإشكالية إننا لسنا سلطة تنفيذية.. لقد شاب المجلس فترة من عدم الاستقرار السنوات الماضية لكن الأمور استقرت وتمكن المجلس من القيام بعدد من الانشطة العام الماضى، إلا أن المجلس لايزال يده مغلولة وليس له سلطة في الطلب من الوزارات ما تم تنفيذه من خطة لمواجهة القضية، هناك وزارات متعاونة وأخري لأ ".

وأشارت مقررة المجلس القومي للمرأة إلى أن هناك معوقات لائحية أيضًا، مشيرة إلى أهمية تفعيل المكاتب الـ27 بالمحافظات التابعة للمجلس وآخرها الحملة القوية التي قام بها المكتب في سوهاج بالتنسيق مع كافة الميديريات.

وشهد اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022، دعم المجلس في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الأذرع القوية للمجلس بالمحافظات.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب علي أهمية المجلس القومي للسكان، لاسيما وأنه يحمل على عاتقه أخطر القضايا التي تواجه المجتمع ولا تقل أهمية عن خطر الإرهاب، حيث تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية محل النقاش علي طاولة اللجنة لتمكين المجلس من آداء مهامه.