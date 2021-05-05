بتكلفة 15 مليون جنيه.. البدء في إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن أعمال إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم تجرى بتكلفة 15 مليون جنيه، فيما أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الأعمال تستغرق 6 أشهر، وبطول 1700 متر بقطر 1000 مللي بدلاً من الخط القديم الذي يبلغ قطره 600 مللي.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع الجديد يساعد على حل مشاكل الصرف الصحي بمناطق الشيخ حسن، ومصطفى باشا، ومنطقة العريان، والحواتم، وحي الجون، والشيخا شفا، وشارعي السنترال والبوسطة، فضلاً عن خدمة العمارات السكنية الجديدة بمشروع تطوير العاصمة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز المشروع، وفتح محاور مرورية جديدة لتيسير الحركة المرورية، كما وجه رئيس مجلس المدينة بعقد ااجتماع عاجل مع مسئولي شركات المرافق لمراجعة مشروعات البنية التحتية من كهرباء، وتليفونات، ومياه بالمنطقة.

ووجه المحافظ رئيس شركة المياه بسرعة إنجاز الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، وإعداد لافتة موضح بها أهداف المشروع، ومدة التنفيذ، بالإضافة إلى رقم للشكاوى، فضلاً عن مراجعة رد الشيء لأصله مع المكتب الاستشاري للمحافظة وعرض تقرير كامل.