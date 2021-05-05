جنوب سيناء تسجل حالة وفاة و3 إصابات جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

سجلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، 3 حالات إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

قال مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة سجلت اليوم 3 حالات مصابة فيروس كورونا، وحالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة 60 حالة.

وأكد المصدر في تصريح له اليوم، أن إجمالي عدد المواطنين الذين أجروا تحليل الـ pcr منذ بداية الجائحة حتى اليوم 2819 شخصًا، منذ ظهور الجائحة، وأثبتت نتيجة التحليل إيجابية الإصابة بالفيروس لـ1107 أشخاص، وسلبية الإصابة بالفيروس لـ1712 حالة.

وأوضح أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمحافظة حتى اليوم بلغ 1107 حالات، تماثل للشفاء 1000 حالة، ويوجد 47 حالة تتلقى العلاج بينهم 26 حالة تحت العزل المنزلي، و21 حالة داخل أقسام العزل بالمستشفيات، و60 حالة وفاة.