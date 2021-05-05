الرئيس العراقي: بغداد وواشنطن لا ترغبان بوجود عسكري أمريكي دائم بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ)

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن بغداد وواشنطن لا ترغبان بوجود عسكري أمريكي دائم في العراق.

وقال صالح - في كلمة له خلال قمة بيروت انستيتيوت أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن العراق أمامه تحد طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي"، مضيفاً "أننا نواجه توترات إقليمية لكننا نرى بوادر انتشار لهذا الصراع في المنطقة والعراق يحاول جمع الأطراف المتخاصمة، حيث لا يمكن للعراق أن يكون ضعيفا ولا يمكن أن نغرق في الصراع".

وأشار إلى أن أغلب العراقيين يرغبون بالمضي قدما بمساعدة شركائنا وأصدقائنا في المنطقة من أجل بناء عراق مستقر ومزدهر.

وتابع صالح "لدينا مشكلة مخيم الهول، والجميع يريد أن يلقي بمشاكله علينا، ولدينا العديد من المقاتلين الأجانب، والعراق لا يستطيع التعامل مع هذا الملف ونحن بحاجة إلى تعاون دولي من أجل ذلك".