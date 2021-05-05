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إصابة فتاة وطفل في حريق شقة بقنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيبت فتاة وطفل بحروق، اليوم الأربعاء، في حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بقرية حجازة قبلي مركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة أسماء حمادة عطا، 22 عامًا، ومحمد حامد محمد، 4 أعوام، بحروق في الجسم، خلال حريق داخل شقة في حجازة قبلي بقوص.

انتقلت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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