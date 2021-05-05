على الرغم من الصعود عالميا.. أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب تراجعت جنيهين في تعاملات الصباح، ليصبح إجمالي التراجع 3 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 778 جنيهًا، في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6216 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 1.4 دولار في الأوقية بنسبة صعود طفيفة بلغت 0.08%؛ ليسجل سعر الأوقية 1780.4 دولار، في الساعة 4:21 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.