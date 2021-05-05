دونالد ترامب يطلق منصّة إلكترونيّة جديدة

اسماعيل عبد الحي - أطلق الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب أمس الثلاثاء، منصة إلكترونية جديدة لنشر خطاباته إلى أنصاره بعد أن حُجبت صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي الكبرى.

وأوضحت قناة "فوكس نيوز" أن فريق ترامب وضع منصة "From the Desk of Donald J. Trump" على موقع لجنة الإجراءات السياسية "Save America" الذي تم فتحه بعد الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2020.

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من ترامب، أن نشر المواد على المنصة سيكون متاحا فقط للرئيس السابق، بينما سيكون بإمكان أنصاره مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي العادية.

وكانت الهيئات الإدارية لكل من "فايسبوك" و"تويتر" و"أنستغرام" قد حجبت حسابات ترامب في هذه المنصات على خلفية أحداث إقتحام الكونغرس الأمريكي يوم 6 جانفي 2021 من قبل أنصار الرئيس السابق.

RT