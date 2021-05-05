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شاهد.. صور نادرة لمقام إبراهيم عليه السلام

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ابوظبي - سيف اليزيد - وثقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقام النبي إبراهيم عليه السلام بصور نادرة وحديثة بأحدث تقنيات التصوير.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن المعلم الديني عبارة عن مربع وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم -عليه السلام- وهي حفرتان على شكل بيضوي لونه بين البياض والسواد والصفرة.

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ويبلغ عرض الحجر وطوله وارتفاعه 50 سم، ويقع أمام باب الكعبة على بعد 10 - 11 متراً من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة.

  • ويعتبر الحجر أثرياً وقام عليه إبراهيم -عليه السلام- عند بناء الكعبة المشرفة، حيث يعتبر ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب).

 

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