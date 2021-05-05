السيسي: مصر حريصة على استعادة الاستقرار في مالي

عربي ودولي

ع+ ع-

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على المساعدة في استعادة الاستقرار في مالي، في ظل موقعها بمنطقة الساحل الأفريقي ذات الأهمية البالغة للأمن الإقليمي بأسره.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، زيني مولاي وزير خارجية مالي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفق المتحدث، أكد السيسي خصوصية العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها مالي، لا سيما في ظل موقعها في منطقة الساحل الأفريقي ذات الاهمية البالغة للأمن الإقليمي بأسره، وحرص مصر على المساعدة في استعادة الاستقرار في مالي.

وأشار السيسي إلى العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً في مشروعات البنية التحتية والصناعات الدوائية، إلى جانب بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني للكوادر المالية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتنسيق الأمني والعسكري المشترك.

من جانبه، نقل الوزير مولاي إلى الرئيس المصري رسالة من الرئيس «باه نداو»، تضمنت الإشادة بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالي.

كما عبر الوزير مولاي عن تقدير مالي للمساهمات المصرية الكبيرة والمؤثرة في عمل القوات الأممية في مالي، مؤكداً وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات، ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مع الإشارة في هذا الإطار إلى دور الأزهر الشريف في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين من خلال نشر تعاليم الإسلام السمحة ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وأضاف المتحدث، أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن تلك القضايا، بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل.