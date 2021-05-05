شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. اعتقال 5 أشخاص بسبب إعادة استخدام مسحات فحوص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة في إقليم سومطرة الشمالية إندونيسيا خمسة أشخاص للاشتباه في قيامهم بإعادة استخدام أدوات الفحص الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا مع ركاب في المطار الدولي بالإقليم ، حسبما قال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية هادي وحيودي بأن الخمسة، الذين كانوا يعملون في شركة كيميا فارما المملوكة للدولة، قاموا بغسل وإعادة تغليف مسحات أنف للاختبار السريع القائم على المستضدات واستخدموها لفحص المسافرين في مطار كوالانامو في مديتة ميدان عاصمة الإقليم .

وقال هادي: "سوف نستجوب كبار المسؤولين في الشركة للوصول إلى جوهر القضية"، مضيفا أن المشتبه بهم الخمسة كانوا يرتكبون هذه الأفعال منذ كانون أول/ديسمبر.

وأوضح أن المشتبه بهم قد يواجهون عقوبة السجن ست سنوات إذا ثبتت إدانتهم بانتهاك قوانين الصحة وحماية المستهلك في إندونيسيا.