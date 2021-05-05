شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 4 آلاف لغمًا حوثيًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2021م من انتزاع 4,184 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 314 ألغام مضادة للأفراد، و ألغام مضادة للدبابات و 2,995 لغمًا مضادًا للدبابات، و834 ذخيرة غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة .

كما نُزع خلال هذا الأسبوع 196 ذخيرة غير متفجرة و346 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع استطاع فريق "مسام" من إزالة 254 لغمًا مضادًا للدبابات و60 ذخيرة غير متفجرة و50 لغمًا مضادًا للأفراد إضافة إلى 10 عبوات ناسفة، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرتين غير متفجرتين و 122 لغمًا مضادًا للدبابات.