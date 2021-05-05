شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كسوة العيد .. المملكة تدعم الأطفال الأيتام في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استفاد 6.548 طفلا من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع اللبناني

-توزيع الكسوة في مناطق عكار والبقاع وطرابلس وزحلة

- جمعية الأيادي البيضاء تشكر قيادة مملكة الخير التي لا تميز في عطائها بين عِرق ولون ودين في لبنان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك لعام 1422هـ للأطفال الأيتام في جمهورية لبنان، استفاد منه 6.548 طفلا من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف في مدن بيروت، وعكار، والبقاع، وطرابلس، وزحلة.

و شكر مدير جمعية الأيادي البيضاء لقمان الخضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بجهود مملكة الخير التي لا تميز في عطائها بين عِرق ولون ودين في لبنان والعالم أجمع.

ويأتي المشروع تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز في الوقوف مع الأيتام والمحتاجين في شتى بقاع الأرض.