حضري لعائلتك لفائف الباذنجان بالجبن لسفرة رمضانية شهية!

إن طريقة تحضير اللفائف سهلة، تبدأ بتقطيع الباذنجان (بحسب عدد الأفراد) إلى شرائح رفيعة، ثم يُحمّى الفرن وتوضع الشرائح المقطّعة فيه بعد دهنها بالزيت النباتي والملح.

وفي الوقت نفسه، يوضع في وعاء السبانخ والجبن والنعناع، مع القليل من زيت الزيتون والفلفل الأسود، ويُخلط المزيج جيّداً.

تُخرج شرائح الباذنجان من الفرن، وتُحشى بالجبن ثم تُصنّع على شكل لفائف.