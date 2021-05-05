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شرطة بابل تلقي القبض على 53 متهماً

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على 53 متهماً بقضايا جنائية في المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه ان "مفارزها إجرت ممارسات أمنية واسعة في عموم قواطع المسؤولية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار؛ لتلقي القبض من خلالها على (٥٣) متهماً بقضايا جنائية كان أبرزها جرائم القتل والخطف والسرقة فضلاً عن مخالفات قانونية".

واضافت القيادة، ان "المتهمين توزعوا على مديريات اقسامها من (مكافحة الإجرام / ٨، البلدة الصوب الكبير / ٧، البلدة الصوب الصغير / ٥، الاقضية / ٧ ، المحاويل / ٤ ، المسيب / ٤ ، الاسكندرية / ٣ ، الرافدين / ٣ ، الهاشمية/ ٥ ، ناحية القاسم / ٣ ، ناحية الحمزة الغربي / ٢، الشوملي / ١ ، حماية الأسرة / ١)".

واشار البيان الى انه "تم نقلهم الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لاكمال الاجراءات القانونية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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