الكمارك تضبط مواد مخالفة في خانقين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، ضبط مواد مخالفة في سيطرة القبان في خانقين التابعة لمديرية كمرك المنطقة الوسطى.

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها في مديرية كمرك المنطقة الوسطى (سيطرة القبان) في خانقين وبالتعاون مع شرطة الكمارك تمكنت من ضبط مواد مخالفة للضوابط والتعليمات ( شعرية + مسحوق غسيل + طماطة )".



وأشارت إلى أنه "قد تم احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".

