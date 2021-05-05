بغداد.. الدفاع المدني تخمد حريقاً وتنقذ 138 محلاً

وقالت المديرية في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل 12 محل تجاري تجاوز متنوعة النشاط التجاري مشيدة من البلوك و الچينكو فيما انقذت 138 محل تجاري داخل سوق الخيرات في منطقة الطارمية شمال بغداد".وبينت، أن "فرقها طوقت النيران التي اندلعت في محل لبيع الإسفنج بادئ الامر ومنعت اتساع النيران الى المحال التجارية المجاورة واخمد الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل السوق".

وأشارت إلى إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل جهاز تحويل التيار الكهربائي في محل للإسفنج والذي اشعل الحريق".