انت الان تتابع خبر أفضل النصائح والوصفات للعناية بالشعر التالف… جرّبيها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لأجل الحصول على شعرٍ أنيق ولامع، إليك أهم النصائح. 1. شرب الماء

من المعروف أن الماء هو سر الحياة، فشرب كمياتٍ وفيرة من الماء سواء في الصيف أو الشتاء يعطي شعرك المرونة والرطوبة المرجوة لأجل الحصول على شعرٍ صحي.

2. العناية بالطعام

فهنالك الكثير من الأطعمة المغذية للشعر كالأفوكادو وزيت الزيتون وسمك السالمون لاحتوائهم على البروتينات المهمة في تكوين الشعرة. فهنالك الكثير من الأطعمة المغذية للشعر كالأفوكادو وزيت الزيتون وسمك السالمون لاحتوائهم على البروتينات المهمة في تكوين الشعرة. وكذلك الشمندر لاحتوائه على الحديد، وغيرهم الكثير؛ حيث أن تنوع الأطعمة مهمٌ جدًا للعناية بالشعر التالف ولصحة الجسم بشكلٍ عام. 3. قص الأطراف

وذلك لمنع امتداد التقصف والتلف إلى أعلى، و من المعروف أن قص الأطراف والتخلص من الجزء التالف من الشعر يعطي مظهرًا صحي أكثر للشعر.

4. استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوع الشعر

حيث يختلف نوع الشامبو والبلسم المناسب باختلاف نوع الشعر سواء كان دهني أو جاف، مموجًا أم لا. حيث يختلف نوع الشامبو والبلسم المناسب باختلاف نوع الشعر سواء كان دهني أو جاف، مموجًا أم لا. احرصي دومًا على استخدام الشامبو الخالي من المواد الكيميائية للعناية بالشعر التالف. 5. استخدام المكملات الغذائية

لأن المكملات الغذائية تحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي تسهم في العناية بالشعر التالف وفروة الرأس، وتعوض نقص الفيتامينات الذي يؤدي إلى تساقط الشعر. 6. احمي شعرك أثناء السباحة

يؤثر الماء المالح في البحر، والكلور الموجود في برك السباحة سلبًا على الشعر؛ حيث يؤديان إلى إتلاف الشعر وخسارة زيوته الطبيعية ومرونته و تقصفه،. أيضًا قد تلاحظ بعض السيدات ذوات الشعر الأشقر بدء ميلان لون الشعر إلى الأخضر قليلًا؛ لذلك يجب وضع القبعة المخصصة للسباحة والحرص على غسل الشعر جيدًا بعد السباحة واستخدام بلسم الشعر المناسب للتخلص من بقايا الكلور على الشعر. 7. استخدام الزيوت الطبيعية على الشعر