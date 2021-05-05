فيسبوك تثبت قرار إغلاق حساب دونالد ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثبتت شركة "فيسبوك" الأمريكية، الأربعاء، قرار إغلاق حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي 6 يناير/كانون الثاني، اتخذت شركتا فيسبوك وتويتر خطوة غير عادية بإغلاق حساب ترامب على منصتيهما بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس للاحتجاج على الانتخابات.

وكانت المنصة قد أعلنت قبل أسابيع تأجيل إصدار قرارها مبررة ذلك، بسبب الوقت الذي استغرقته مراجعة أكثر من 9 آلاف رد عام على القضايا المثارة بشأن منشورات ترامب، بحسب وكالة رويترز.

ونهاية مارس/آذار الماضي، كشف ترامب، أنه يعمل على إطلاق منصته الخاصة للوصول إلى أنصاره، التي قد يتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف ترامب في "بودكاست" مع ليزا بوث، بعنوان "الحقيقة" بالشراكة مع قناة "فوكس نيوز": "إنني أقوم بالأشياء اللازمة لإنشاء منصتنا الخاصة، التي ستسمعون عنها قريبا جدا".

وتفاخر ترامب في "البودكاست" أنه رغم الحظر، فإن بياناته الصحفية ومواقفه الداعمة للمرشحين في انتخابات الكونجرس، يتم تداولها من قِبل وسائل الإعلام "أفضل بكثير من أيِ تغريدة"، واصفا البيانات الصحفية بأنها "أكثر أناقة"، وأنها تتجنب خطر إعادة التغريد من شخص قد يضعك في موقف صعب.

وعندما سئل عن طبيعة منصته الخاصة، وموعد إطلاقها، أجاب ترامب: "لدي خيارات هائلة".

منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة عام 2016، جعل ترامب من تغريداته على "تويتر" ومنشوراته على "فيسبوك" المركز المحوري لإيصال رسائله وتواصله مع العالم.

وفي أعقاب خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، ارتفع منسوب التوتر بين ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديه. وخلال عملية الانتخابات، وضعت "تويتر" و"فيسبوك" علامة "مضلل" على بعض منشورات ترامب بسبب ادعاءاته المبكرة بالفوز في الانتخابات.

لكن بعد أعمال الشغب في واشنطن واقتحام مبنى الكونجرس، اتخذت المنصتان خطوة غير مسبوقة تمثلت بحظر حسابات ترامب.