شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 1016 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة السعودية، 1016 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 422 ألفا و316 حالة، والوفيات إلى 7018 حالة، منوهة إلى شفاء 900 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 405 آلاف و607 حالات.

وأكدت أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركزًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة.