شكرا لقرائتكم كورونا يلاحقهم.. عزل وفد الهند في مجموعة السبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بينما تشهد الهند أعداداً قياسية لإصابات كورونا، لم يكن وفدها المشارك في مجموعة السبع بلندن في مأمن من الإصابة بالفيروس حتى خارج أرض الوطن، حيث أكدت الحكومة البريطانية إصابة اثنين منهم وعزل الوفد بكامله.

فيما كشف وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيان جايشانكار أنه سيشارك في الاجتماعات عن بعد، على الرغم من أن الفحوصات لم تظهر إصابته.

وكانت اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع بدأت أمس في لندن، وجها لوجه للمرة الأولى منذ عامين، وذلك تمهيداً لقمة رؤساء الدول والحكومات الشهر المقبل في جنوب غرب إنجلترا.

مجموعة السبع (فرانس برس)

وتبحث مجموعة السبع عددا من الملفات الساخنة من ضمنها مكافحة الجائحة وتوزيع اللقاحات بشكل عادل بين الدول، وبحث مساعدة الدول الأضعف حول العالم، والتركيز على أهمية برنامج كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة لمشاركة اللقاحات مع الدول الأفقر.

إصابات قياسية في الهند (رويترز)

وفيات قياسية

يذكر أن الهند سجلت وفيات قياسية بكورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 3780 وفاة بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حاجز 20 مليونا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة.

كذلك أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 382315 حالة اليوم. وتشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ ذروة الإصابات اليوم أي أبكر عدة أيام عن المتوقع بسبب انتشار الفيروس بسرعة أكبر.