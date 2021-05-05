شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعلن خطة لخفض الاعتماد على الصين وغيرها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

كشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول في ستة قطاعات استراتيجية، مثل المواد الخام ومكونات العقاقير وأشباه الموصلات، بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة.

وأشار الاتحاد الذي يضم 27 دولة، إلى مدى إلحاح المهمة، إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو نصف 137 منتجاً يستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة، وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة.