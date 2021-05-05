شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتلقى 4.9 مليون جرعة جديدة من لقاحات «كورونا» في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة – رويترز

قالت مصر، الأربعاء، إنها ستتسلم 4.9 مليون جرعة جديدة من أنواع لقاحات مختلفة مضادة لمرض «كوفيد-19» في مايو / أيار.

وذكر مجلس الوزراء في بيان أن أول شحنة من هذه الكمية وحجمها 1.7 مليون جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» ستصل الأسبوع المقبل في إطار آلية «كوفاكس» العالمية.

وأسس التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية آلية «كوفاكس» لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وقال مجلس الوزراء إن مصر ستتسلم شحنة مكونة من 1.7 مليون جرعة أخرى من لقاح «أسترا زينيكا» في حلول نهاية مايو / أيار ومليون جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني تصل على شحنتين و500 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني.

وشهد عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في مصر زيادة مطردة في الأسابيع الماضية، وحذر المسؤولون من زيادة انتشار العدوى بسبب تجمع الأسر خلال شهر رمضان.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 1090 إصابة و60 وفاة جديدة بالمرض الثلاثاء.