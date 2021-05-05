شكرا لقرائتكم خبر عن نحو 20 مليوناً واجهوا أزمات غذاء في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

ذكر تقرير أصدرته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية أن قرابة 20 مليون شخص واجهوا أزمات غذاء العام الماضي في ظل الصراعات المسلحة وجائحة كوفيد-19 وتقلبات الطقس، مضيفاً أن توقعات العام الحالي غير مبشرة أيضاً، وحذرت الشبكة، التي أسسها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عام 2016، من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد تفاقم منذ 2017، وهو أول عام تصدر فيه تقريرها بشأن أزمات الغذاء.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "علينا فعل كل ما بوسعنا للقضاء على هذه الحلقة المفرغة. لا مكان للمجاعة والجوع في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف أنه ينبغي معالجة الصراعات والجوع على نحو مشترك، لأن أحدهما يعزز الآخر.

وحذر التقرير من أنه لا يُتوقع تحسن الوضع هذا العام، وذلك لأسباب أهمها الصراعات، لكن إجراءات احتواء ومكافحة جائحة كوفيد-19، عامل مساهم آخر.

وذكر التقرير أن اثنين من كل ثلاثة ممن تأثروا بأزمات الغذاء في العام الماضي، كانوا في إفريقيا، لكن أنحاء أخرى من العالم تأثرت بها أيضاً، إذ كان اليمن وأفغانستان وسوريا وهايتي ضمن أكثر عشر مناطق تضرراً العام الماضي.