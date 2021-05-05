شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن منح 247.8 مليون جرعة لقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة منحت 247 مليوناً و769049 جرعة لقاحٍ واقٍ من فيروس كورونا في البلاد بحلول صباح الثلاثاء، ووزعت 318 مليوناً و474035 جرعة.

وزادت هذه الأرقام عما سجل يوم الاثنين، وهو 246 مليوناً و780203 جرعات لقاح منحتها المراكز الأمريكية و312 مليوناً و509575 جرعة وزعتها.

وذكرت المراكز الأمريكية أن 147 مليوناً و894671 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 106 ملايين و168588 شخصاً بشكل كامل بحلول يوم الثلاثاء.

وتشمل الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية جرعتين من لقاحي موديرنا وفايزر/بيونتك، وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، وذلك حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضافت المراكز الأمريكية أنه تم منح 7802685 جرعة عبر مؤسسات الرعاية طويلة الأمد.