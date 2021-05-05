شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب أكبر معمّرة في العالم من مسيرة الشعلة الأولمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قال مسؤول في دار لرعاية المسنين يقيم فيه أكبر شخص معمّر في العالم الأربعاء، وهي سيدة يابانية تبلغ من العمر 118 عاماً، إنها قررت عدم المشاركة في مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020 بسبب مخاوف من الجائحة.

وأضاف المسؤول أن كاني تاناكا، التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، كانت واحدة من المشاركين في مسيرة الشعلة بمدينة فوكوكا جنوب اليابان، والتي تبدأ في 11 مايو/أيار.

وقال المسؤول من دار رعاية المسنين: "تلقينا رسالة بالبريد الإلكتروني من أسرتها تقول إنها ترغب في الانسحاب من مسيرة الشعلة لأنها وأسرتها يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس في دار المسنين".

وتعرضت مسيرة الشعلة الأولمبية، التي بدأت في مارس/آذار، لانتكاسات بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يوم الأحد، إن ستة أشخاص ساعدوا في مسيرة الشعلة جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لكوفيد-19، ليرتفع عدد الحالات المرتبطة بالحدث إلى ثماني.

وكان من المقرر أن يشارك بعض المشاهير في مسيرة الشعلة، لكنهم انسحبوا لأسباب تتعلق بالسلامة في خضم الجائحة.

وأعلنت اليابان الشهر الماضي حالة طوارئ مرتبطة بكوفيد-19 في مناطق مكتظة بالسكان، من بينها طوكيو وأوساكا من أجل الحد من ارتفاع حالات العدوى، وذكرت صحيفة "يوميوري" الأربعاء، أن الحكومة تدرس تمديد هذه الإجراءات.