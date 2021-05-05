مجلس أمناء «سُقيا الإمارات» يعقد اجتماعه الثاني لعام 2021

دبي: ”الخليج 365”

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سُقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الثاني لعام 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء المجلس: فهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام، لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونائب رئيس المجلس، وسلطان الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ والدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، والدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات؛ والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، ومحمد الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»، والمهندس حميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

بحث الاجتماع مستجدات الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي لاقت إقبالاً كبيراً، ومشاركة واسعة من نحو 30 دولة. وشاركت في الدورة الثالثة من الجائزة مجموعة من الدول للمرة الأولى، ومنها: الجزائر وكينيا وإسرائيل.

واطلع المجلس على تقارير سير أعمال المؤسسة، وأحدث مستجدات المشاريع والأنشطة الدولية، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 13 مليوناً في 36 دولة، بتنفيذ ما يزيد على 1000 مشروع مياه مستدام.

وناقش حملة «سُقيا الإمارات» الرمضانية 2021، لتوزيع مياه الشرب ضمن وجبات الإفطار والسلال الغذائية على المساكن العمالية والأسر المتعففة، في مختلف إمارات الدولة بالتعاون مع شركة «ماي دبي» و 13 مؤسسة وجمعية خيرية محلية خلال الشهر الفضيل. كما اطلع على مستجدات الحملة الإعلامية السنوية خلال رمضان المبارك.

وقال الطاير «تكثف «سُقيا الإمارات» جهودها خلال رمضان المبارك، وفي «عام الخمسين»، لمدّ يد العون للمحتاجين والمحرومين وتخفيف معاناة الإنسان أينما كان، خاصة في الأحوال الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة «كورونا». وتلتزم في جميع أعمالها باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الجهات المعنية، لمتابعة مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات».

وأضاف «يجسد تضافر الجهود الإنسانية خلال رمضان المبارك، أسمى صور أصالة الإرث والثقافة الإماراتية وعمق القيم النبيلة في نفوس أبناء الإمارات. وتعتز «سُقيا الإمارات»، بتعاونها المثمر مع شركائها الاستراتيجيين لتحسين حياة المحرومين والمنكوبين، وإغاثة كل سائل ومحروم في العالم».