شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشارقة»: إجازة العيد من 29 رمضان حتى 3 شوال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن عطلة عيد الفطر السعيد، لدوائر حكومة الشارقة، وهيئاتها ومؤسساتها، تبدأ من 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442هـ؛ بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، مع مراعاة الجهات التي تعمل بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية. سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.