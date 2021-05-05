شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «أمر إخلاء 2» خلال أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر صناع المسلسل الخليجي «أمر إخلاء»، عرض الجزء الثاني خلال الأيام المقبلة، ونشر عدد من أبطال المسلسل عبر حساباتهم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الترويجي الأول للمسلسل، ومنهم الفنان ضاري عبد الرضا، وكتب عبر «إنستجرام»: «قريباً جداً بعد شهر رمضان المبارك عرض الحلقة الأولى على تطبيق شاهد Vip، مشاهدة ممتعة وننتظر آراءكم في المسلسل».

يشارك في بطولة المسلسل عبدالله التركماني، صمود المؤمن، وغادة الزدجالي، ورهف محمد، وناصر الدوسري، وفوز الشطي، وهو من تأليف مريم الهاجري، وإخراج عبد الرحمن السلمان.