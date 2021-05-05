اشتعال النيران بسيارة محملة بالأدوية في نجع حمادي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الإتربي، اليوم الأربعاء، على حريق شب في سيارة أدوية على الطريق الصحراوي الغربي "نجع حمادي- قنا".

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، بنشوب حريق في سيارة أدوية مخصصة لمستشفى نجع حمادي العام، بسبب حرارة الجو، بالقرب من قرية بركة بنجع حمادي.

انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء الديب، وجرى السيطرة على الحريق، الذي تسبب في تلف بعض الأدوية دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.