تمنى عدم الوصول إليها.. رئيس الوزراء يتحدث عن كارثة تخص الموجة الثالثة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تتسم بزيادة الأعداد بصورة كبيرة جدا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "شوفنا تحور للفيروس في بعض الدول بطريقة شديدة الخطورة وصلت لمرحلة الكارثة الإنسانية، ونتمنى مصر متوصلش لهذه المرحلة الصعبة".

وتابع: "بنحاول ندعم العديد من الدول التي وصلت فيها الجاحة إلى مرحلة الكارثة الإنسانية، إيمانا بدور مصر وقتها الناعمة في دعم أي دول تعاني من هذه الظروف الجديدة في هذه المرحلة".