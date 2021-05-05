إحالة أوراق متهم بخطف ومعاشرة طفلة إلى المفتي في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وبإجماع الأراء، إحالة أوراق عجوز إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، بشأن أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه، عما أسند إليه بخطف، وهتك عرض طفلة، وعاشرها معاشرة الأزواج، وحددت المحكمة جلسة 5 يونيو 2021، للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور إسلام محمد، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 961 لسنة 2021، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 64 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وكانت النيابة أحالت "محمد.م.ش.ح"، 20 عامًا، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 14 مايو 2020، استدرج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، تقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، إلى محافظة القاهرة مستغلًا صغر سنها، وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج.